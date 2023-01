Od polnoči v Sloveniji višje cene pogonskih goriv

Cene pogonskih goriv zunaj avtocest bodo od polnoči v Sloveniji višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 6,7 centa in bo v naslednjem 14-dnevnem obdobju stal 1,355 evra, liter dizla pa bo z 1,529 evra dražji za 4,6 centa. Za štiri cente bo z 1,155 centa dražji tudi liter kurilnega olja.

Še večjo podražitev je s posegom v trošarine preprečila vlada.Nove cene namreč že vključujejo odločitev vlade, sprejeto na današnji dopisni seji. Trošarina se bo za dizel po pojasnilih ministrstva za finance spustila na najnižjo dopustno višino, ki jo dopušča evropska zakonodaja.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Ob tem so zunaj avtocestnega omrežja marže trgovcev omejene.