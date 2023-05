Od ponedeljka bo marsikje potrkalo na vrata poletje

Vrzel v zračnem tlaku, ki je vztrajala nad severnim Sredozemljem in zlasti nad osrednjimi predeli Italije, se bo v prihodnjih dneh počasi zapolnila. Njen vpliv bo pri nas iz dneva v dan manjši. Od danes do nedelje bo sicer še precej spremenljivosti in občasne oblačnosti, omembe vrednih padavin pa razen v gorah, kjer bodo nastajale posamezne plohe, povečini ne gre pričakovati. Še bo pihala šibka do zmerna burja. Zlasti v nedeljo bo več jasnine in bo čez dan nekoliko topleje.

Od ponedeljka se bo nad naše območje počasi razširil anticiklon s toplejšim zrakom, ki nam bo zagotovil več dni s prevladujočim sončnim vremenom in le občasno krajevno popoldansko nestanovitnostjo. Iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo v prihodnjem tednu zlasti na Goriškem in v nižinskih predelih FJK približevale 30 stopinjam Celzija. Naenkrat bo torej čez dan že skoraj poletno toplo. Razlika v temperaturi v primerjavi z donedavnim dogajanjem bo občutna. Ob morju bo nekoliko hladneje. Toplejše bodo tudi noči.

Ob dnevni otoplitvi in zadrževanju ostankov zdajšnjega bolj vlažnega zraka v višinah se bo, kot kaže, povečala popoldanska nestanovitnost. Nastopilo bo nekajdnevno obdobje s povečano verjetnostjo nastanka popoldanskh krajevnih ploh in neviht, ki bodo predvidoma nekoliko manj pogoste ob morju.