Odšla ilustratorka, ki je narisala Muco Copatarico

V starosti 97 let se je poslovila slikarka in ena najbolj znanih slovenskih ilustratork Ančka Gošnik Godec. Z ilustracijami je opremila več kot 100 knjižnih del za otroke, med katerimi so Muca Copatarica, Za lahko noč, Lukec in njegov škorec, Pestrna, Mamka Bršljanka in Lučka Regrat.

Rodila se je v Celju leta 1927, diplomirala pa je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je opravila tudi podiplomski študij grafike pri Božidarju Jakcu. Uvršča se v generacijo slovenskih ilustratorjev, ki je utirala pot tej likovni zvrsti pri nas. Na svoji ustvarjalni poti je med drugim objavljala tudi v revijah Ciciban, Cicido, Pionir, Pionirski list, Kurirček in Tabor ter sodelovala s Televizijo Slovenija pri animiranih slikanicah. Za svoje delo je prejela vrsto pomembnih nagrad.