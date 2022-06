Odslej varno tudi na Matajur

»Z darovanjem teh defibrilatorjev dokazujemo, da nismo banka, ki skrbi samo za ohranjanje kapitala, ampak da je cilj našega dela pomagati skupnosti,« je prejšnji teden povedal podpredsednik ZKB Trst Gorica Gabrijel Ferfoglia na kratki slovesnosti na Matajurju, na kateri so koči Pelizzo in Domu na Matajure, ki ga upravlja Planinska družina Benečije, podarili dva defibrilatorja.

Dar sodi v sklop triletnega projekta za večjo varnost v gorah z naslovom »Skupnost in gore v varnosti«, ki ga slovenska zadružna banka izvaja v sodelovanju z bankama Friulovest in PrimaCassa, ki sta prav tako članici skupine Cassa Centrale, je nato razložila Sabina Citter, vodja tajništva predsedstva ZKB TS GO. Predstavniki banke Sabina Citter, Gabrijel Ferfoglia in Ivo Cotič so defibrilatorja tako izročili predsednici Planinske družine Benečije Luisi Battistig in Gianni Rucli, upraviteljici koče Pelizzo.