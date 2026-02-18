V Furlanskih Dolomitih mlada pohodnika obtičala v snegu

Dva mlada pohodnika sta včeraj obtičala v snegu na približno 1300 metrih nadmorske višine na območju Gialinut v Furlanskih Dolomitih v občini Claut na Pordenonskem. Gorski reševalci so stopili v akcijo približno ob 19. uri. Oba sta sporočila, da nimata zdravstvenih težav, vendar ju je zeblo in sta se bala, ker je zapadla tema. Kraj, kjer sta se nahajala, je bil oddaljen približno dve do tri ure hoje od postaje gorskih reševalcev. Po preučitvi različnih možnosti so zato odločili, da bodo do njiju odleteli s helikopterjem. Oba pohodnika so uspešno rešili.