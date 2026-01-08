Občina Trst jusarski denar upravlja ločeno od svojega

V pričakovanju na prve volitve v odbore za ločeno upravljanje jusarskega premoženja po treh desetletjih, se neskončni sagi spora med Občino Trst in jusarji pridružuje novo poglavje. Mestna vlada tržaške občine je namreč sprejela sklep, ki razčlenjuje metodologijo, s katero upravlja z jusarskim premoženjem. Jusarski denar bodo, nomen est omen, upravljali ločeno od občinskega, iz računov obeh odborov naj bi le vračali stroške Občini Trst.

Naj spomnimo, da je Občina Trst lani aprila prevzela pristojnosti openskega ter proseškega odbora za ločeno upravljanje. Mestna vlada je sklep takrat utemeljila rekoč, da ni več delujočih odborov. V desetletjih od zadnjih volitev - mandati naj bi bili štiriletni - so namreč skoraj vsi člani odborov umrli, nazadnje sta openski in proseški odbor kot izredna komisarja vodila Gianni Cola in Bruno Rupel. Za sklepčnost potrebujejo odbori vsaj polovico članov (tri na pet), sicer je potreben komisar, ki nosi breme sam.

V nove stroške soudeležili tudi rajonske svete

Od aprila domujeta proseški in openski odbor za ločeno upravljanje v občinskem oddelku za demografske storitve, njegov direktor je z županovim odlokom pooblaščen za dostop do bančnih računov odborov. S teh računov, kot beremo v zadnjem sklepu, lahko direktor črpa sredstva, s katerimi naj izplača stroške, ki izhajajo iz že sklenjenih pogodb oziroma ponavljajoče se stroške. V primeru novih naložb, za katere komisarja nista podpisala pogodb, a so potrebne za redno delovanje odborov, pa bo direktor zneske vključil v občinski proračun, nakar bo poskrbel za povračilo stroškov z bančnih računov odborov.

V primeru novih stroškov, za katere je potrebna »diskrecijska presoja«, pa bo potrebna odločba krajevnega rajonskega sveta. Tudi v tem primeru namerava občina postopati po načelu povrnitve stroškov. Bojazni, da bi se denar ločenega upravljanja »mešal« z občinskim, se zaenkrat niso uresničile. Iz sklepa pa ne izhaja, če gre pri tem - tudi - za poravnavo stroškov za občinsko osebje.