Na čelu SSO še naprej Walter Bandelj

Svet slovenskih organizacij novo leto 2026 začenja s ponovno potrditvijo dosedanjega predsednika. S krovne organizacije so v zapisu za medije danes zgodaj dopoldne sporočili, da so včeraj na prvi seji novoizvoljenega izvršnega odbora ponovno izvolili Walterja Bandlja. Posamezne organe in njihove člane ter članice so sicer že izbrali na občnem zboru, ki je na začetku decembra potekal v Gorici.

Od pravic Slovencev v Italiji do razvoja

S to potezo »so potrdili zaupanje v njegovo dosedanje delo in začrtano smer delovanja organizacije,« so med drugim zapisali. Ob izvolitvi se je Bandelj zahvalil za izkazano zaupanje ter poudaril pomen enotnosti in sodelovanja: »V letu 50. obletnice Sveta slovenskih organizacij je moja ponovna izvolitev zame velika čast in velika odgovornost. Skupaj bomo nadaljevali delo za aktivno in prepoznavno slovensko skupnost v Furlaniji-Julijski krajini in v Italiji.« V novem mandatu bo Svet slovenskih organizacij nadaljeval delo na področju zastopanja pravic Slovencev v Italiji, kulturnega in jezikovnega razvoja, sodelovanja z institucijami s posebnim poudarkom na dialogu, vključevanju in dolgoročnem razvoju, je navedel.

Trojica podpredsednikov

Na isti seji so člani izvršnega odbora izvolili tudi tri podpredsednike. To so Marija Doroteja Brecelj za Tržaško, Franca Padovan za Goriško in Anna Wedam za Videmsko. Največja novost je ta, da bo podpredsednica za Tržaško tudi glavna namestnica predsednika Bandlja, kot to predvideva nov statut.