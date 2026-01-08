Operno gledališče Verdi stavi na zvezdnico Eleonoro Abbagnato

Štiri koreografije, trije mojstri klasičnega baleta: Večer Petit/ Wheeldon/ Pastor (Serata Petit/ Wheeldon/ Pastor). Baletni triptih, ki bo jutri ob 20. uri odprl leto 2026 tržaškega opernega gledališča Verdi, bo oblikoval baletni ansambel rimske Opere, ki ga vodi zvezda klasičnega baleta in ètoile rimskega baletnega ansambla Eleonora Abbagnato. Baletka se bo še sama zavrtela na tržaškem odru, včeraj pa je v mali dvorani Victor de Sabata gledališča Verdi tudi predstavila baletni projekt širšemu občinstvu.

Predstavitev dogodka je bil obenem priložnost za pozdrav mestu sveže imenovanega umetniške vodje gledališča Verdi Valeria Vicarija iz Rima, ki mu je bila ta funkcija dodeljena ob koncu lanskega leta.

Raznolikost sodobnega baleta

»Večer Petit/ Wheeldon/ Pastor je poklon trem koreografom. Posebno vlogo pa ima zlasti Roland Petit, ki me je odpeljal v Francijo, v pariško Opero. To, kar ponujam kot direktorica rimskega baletnega ansambla, sta mi namreč posredovala Petit in francoska šola,« je dejala Eleonora Abbagnato, ki že deset let vodi baletni ansambel v Rimu.

Baletni triptih, ki si ga bo možno ogledati v gledališču Verdi tudi v soboto (ob 15. in 20. uri), nedeljo (ob 16. uri) in torek (v 15. in 20. uri), združuje različne sloge in prikazuje razvoj sodobnega baleta, je še poudarila plesalka.