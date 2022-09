Sinoči so v Vidmu oropali 88-letnega moškega. Starejši gospod se je vračal domov, ko ga je ustavil moški, ki ga je začel porivati in mu je ukradel torbo, v kateri je bilo približno 200 evrov v gotovini. Starejši moški je skušal najprej sam uloviti tatu, a je pri tem padel in se rahlo poškodoval. Z rdečim križem so ga zato odpeljali v bolnišnico. Karabinjerji, ki preiskujejo dogodek, se poslužujejo nekaterih prič in varnostnih kamer.