Okrog 100 Slovencev včeraj prečkalo mejo s Hrvaško

Približno 200 ljudi je včeraj prestopilo mejo s Hrvaško, med njimi je bilo okrog 100 Slovencev, je povedal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Hrvaška je včeraj odprla svoje meje za državljane Evropske unije. Vstop v državo pa je dovoljen le zaradi poslovnih razlogov ali drugih gospodarskih interesov ter nujnih osebnih razlogov, in sicer predvsem poslovnežem, lastnikom nepremičnin in študentom, je pojasnil Božinović. Poudaril pa je, da bi potem, ko bodo tuji državljani opravili tisto, zaradi česar so prišli, morali ostati tam, kjer so nameščeni, pa naj bo to hotel ali študentski dom. Opozoril je tudi, da obiski svojcev še niso priporočljivi, razen v nujnih primerih, kot je smrt sorodnikov.

Odpravili so tudi obvezno 15-dnevno samoizolacijo potnikov iz drugih držav po vstopu na Hrvaško.