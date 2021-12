Omikron v nekaterih deželah že skoraj v vsakem tretjem vzorcu

Močno nalezljiva koronavirusna različica omikron se v Italiji naglo širi. Prvi rezultati poglobljene hitre analize stanja flash survey, ki jo bo Italijanski inštitut za zdravje (Iss) zaključil v prihodnjih dneh, kažejo, da je v nekaterih deželah prisotna že skoraj v vsakem tretjem vzorcu. Do polovice januarja naj bi po zdajšnjih ocenah lahko postala glavna različica. V FJK so do zdaj poročali o dveh potrjenih okužbah s to različico.

V dopoldanskih urah se je začelo zasedanje vladne strokovne skupine, ki ga je zaradi naraščajoče krivulje okužb z novo različico sklical predsednik vlade Mario Draghi, v popoldanskih urah pa bo zasedala vlada, ki bo, kot kaže, sprejela nove zajezitvene ukrepe.