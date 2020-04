Omilitev ukrepov? Konec aprila, maja, poleti ali celo kasneje ...

Neodgovorno je obljubljati datum vrnitve v polno normalnost. »Ne bo prišel en sam dan, ko bomo lahko rekli: Vsega je konec,« je v pogovoru za dnevnika La Repubblica in Corriere della Sera med drugim dejal italijanski minister za zdravje Roberto Speranza. »Povedati moramo resnico. Stanje je še vedno dramatično. Čakajo naš težki meseci. Ustvariti moramo pogoje, da sobivamo s tem virusom, vsaj dokler nimamo na voljo cepiva,« je še povedal Speranza.

Eno izmed najbolj perečih vprašanj v Italiji v zadnjih dneh je namreč sledeče: kdaj se bomo vrnili v »popolno normalnost« ali, bolj realistično, kdaj bo vlada omilila zdajšnje ukrepe, ki veljajo do 13. aprila. Kot je dejal Speranza, je trenutno nemogoče napovedati pravega datuma, marsikateri izvedenec v Italiji pa je prepričan, da bo treba za začetek postopnega vračanja k t.i. normalnosti počakati še več tednov oziroma mesecev.

Vprašanju je dve strani v nedeljo posvetil tudi dnevnik Corriere della Sera, ki navaja tri možnosti. Najbolj optimistična naj bi bil konec aprila, ko bi lahko oblasti dovolile ponoven zagon v določenih vejah industrijske proizvodnje. Kot »razumno« varianto navajajo možnost začetka oziroma polovice maja, kot je pred nekaj dnevi namignil sam vodja državne Civilne zaščite Angelo Borrelli, preden je svojo trditev omilil. Najbolj pesimisti pa navajajo celo konec poletja. S tem, da je vsem jasno, da bo normalno življenje v bistvu nemogoče do prihoda cepiva, za katerega bo treba najbrž počakati do leta 2021. Vseskozi bo namreč treba tudi paziti na nevarnost morebitnega ponovnega vala epidemije.

Strokovnjaki so si večinoma edini v razmišljanju, da – ko bo tega obdobja najstrožjih ukrepov konec – bo treba počakati več časa, da bodo spet odprli kraji, v katerih lahko pride do množičnega zbiranja ljudi (stadioni, gledališča, kinodvorane itd.). Večina je tudi prepričanih, da bo zaščitna maska, ki je npr. v nekaterih deželah že obvezna, postala del našega vsakdana. Vsi pa pozivajo ljudi, naj ne popustijo prav zdaj, saj so ti dnevi in tedni ključni v boju proti koronavirusu.