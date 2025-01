Opolnoči v Sloveniji podražitev bencina in dizla

Opolnoči se bo ob nespremenjenih trošarinah liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest podražil za 2,7 centa na 1,550 evra, liter dizelskega goriva pa za 3,8 centa na 1,619 evra za liter. Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 3,8 centa na 1,218 evra za liter. Te cene bodo veljale do vključno 10. februarja, je danes objavilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Nova cena 95-oktanskega bencina bo najvišja v zadnjih osmih mesecih, dizla pa v zadnjih 15 mesecih, je razvidno s spletnih strani ministrstva.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,63 evra, dizel okoli 1,70 evra in kurilno olje okoli 1,322 evra na liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah se oblikujejo prosto.