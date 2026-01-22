Osemdesetletnik s sekiro ubil 78-letno ženo in si nato z nožem sodil sam

V Latisani na Videmskem je danes prišlo do družinske tragedije. Osemdesetletni moški je na domu s sekiro ubil 78-letno soprogo, nato si je sodil še sam. Udaril naj bi jo bil večkrat, poškodbe so bile prehude in je na kraju umrla. Kmalu nato si je z nožem sodil še sam. Zakonca, italijanska državljana, sta živela v zaselku Pertegada.

Na kraj so prispeli karabinjerji in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki pa starejšima zakoncema niso mogli več pomagati in so lahko le potrdili njuno smrt.

Gre za tragedijo, ki je pretresla celotno skupnost, je povedal župan občine Latisana Lanfranco Sette, ki je svojcem izrazil bližino. Dodal je, da je šlo za normalno družino, ki ni nikoli potrebovala pomoči socialnih služb.