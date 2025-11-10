Osimski sporazum do zadnjega odet v tajnost

Danes, 10. novembra, mineva petdeset let od podpisa Osimskega sporazuma, s katerim so dokončno rešili t. i. tržaško vprašanje ter določili mejo med Italijo in takratno Jugoslavijo oziroma današnjo Slovenijo. Medijsko pokrivanje tako pomembnega dogodka je bilo takrat za novinarje prava pustolovščina. O tem lahko kaj povesta upokojena kolega, ki sta za Primorski dnevnik in nekdanjo agencijo Alpe Adria - ta je komaj začela delovati - spremljala dogodek. Pogovor z njima je del priloge ob 50-letnici Osimskega sporazuma.

Pripovedovala kar po telefonu

Toma Marca in Sergija Premruja je zaradi tajnosti celotnega postopka sprejemanja dogovora pot z vlakom najprej privedla v Rim, nato v Ancono, od tam pa z avtom v Osimo, od koder sta morala svoja prispevka posredovati kar po telefonu. Kot izhaja iz njunih besed, so bile priprave na podpis dogovora med Italijo in Jugoslavijo znane, natančnih podatkov pa ni bilo, vse je bilo zavito v skrivnost skoraj do zadnjega, ko so nekaj dni pred podpisom v uredništvih izvedeli, da se pripravlja pomemben dogodek.

»Da se nekaj kuha, smo vedeli že nekaj časa. Dejansko pa smo o tem, kdaj bodo podpisali sporazum, izvedeli dan ali dva prej. In še ko smo vedeli, kdaj bo, nismo vedeli, kje. In tako smo šli v Rim, vendar smo tam izvedeli, da bodo sporazum podpisali nekje blizu Ancone,« se spominja Marc, ki pravi, da je takrat tja odpotovala odprava štirih slovenskih novinarjev: poleg njega in Premruja sta bila v skupini še novinarja TV Koper in ljubljanskega Dela.