Oskrunili so in poškodovali grobove

Policisti preiskujejo tatvine in skrunitve grobov, ki so jih občani zaznali na pokopališčih v Škofijah in Sv. Antonu. Točen obseg škode še ni znan, saj je ta odvisen od prijav oškodovancev in se iz ure v uro spreminja. Škoda je že presegla 20.000 evrov.

Prve prijave tokratnih poškodovanj grobov na pokopališčih krajevnih skupnosti Škofije in Sveti Anton v Mestni občini Koper, so na Policijski upravi (PU) Koper prejeli v petek in soboto.

Pri javnem podjetju Marjetica Koper, ki upravlja pokopališča, dejanja, kot so kraje in uničevanja grobov, sicer redno opažajo, a je nastala škoda predvsem v Škofijah tokrat bistveno večja, kot v podobnih preteklih primerih.

Kot so na PU Koper zapisali v sporočilu za javnost, gre za kaznivi dejanji tatvina ter oviranje pogreba in skrunitev groba, za kateri je predvidena kazen do treh let zapora. Grobovi so po navedbah policije poškodovani, razdrti ali drugače hudo oskrunjeni. Neznani storilec si je ob tem protipravno prilastil različne nagrobne predmete.

Poškodovanih je skupno 110 grobov, od tega 79 v Škofijah in 31 v Svetem Antonu. Skupna zabeležena škoda pa se po dodatnih prijavah lahko poveča. Policija, ki je opravila ogled kraja in druge nujne preiskovalne ukrepe, oškodovance zato poziva, naj škodo čim prej prijavijo. Vsi najemniki grobov naj preverijo stanje na pokopališču, kjer imajo grob v najemu, in v primeru naštetih neupravičenih posegov v grob, dogodek prijavijo na najbližji policijski postaji.

Ob tem policisti pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o teh dogodkih, kar bi lahko pripomoglo k izsleditvi storilcev, naj pokličejo na anonimni telefon policije ali direktno na policijsko postajo Koper.