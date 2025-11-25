VREME
Črna kronika

Osumljeni za poskus uboja na Koprskem v priporu

Gre za 55-letnika, ki je znancu poskušal vzeti življenje z ostrim predmetom

Spletno uredništvo |
Koper |
25. nov. 2025 | 13:30
    Slovenska policija
Osumljeni nedeljskega poskusa uboja 49-letnika v okolici Kopra, je že v priporu, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Gre za 55-letnika, ki je znancu poskušal vzeti življenje z ostrim predmetom. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od petih do petnajstih let.

Osumljenemu so odvzeli prostost in odredili 48-urno policijsko pridržanje. Na podlagi odredbe sodišča so opravili tudi preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih uporablja osumljeni. Zasegli so različne snovi, za katere sumijo, da je prepovedana droga. Snovi so poslali v analizo. Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil.

