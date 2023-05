Padlo bo kar nekaj dežja

Padavine, ki bodo padle v tem tednu, bodo marsikje občutneje ublažile posledice večmesečne suše. Teden, ki se je ravnokar začel, bo namreč kar precej deževen.

Nekaj dežja bo ponekod padlo že danes. Ne gre sicer pričakovati večjih količin, mestoma pa bi lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Popoldne ali zvečer bo zapihala burja.

Na vreme pri nas trenutno vpliva oslabljena vremenska fronta, ki se bo že jutri oddaljila. Jutri bo večjo stanovitnost zagotovila prehodna in delna okrepitev anticiklona. Pihala bo šibka bo zmerna burja. Zjutraj bo povečini še oblačno, čez dan pa se bo vreme prehodno izboljšalo.

V sredo se bo iznad severnega Atlantika približevala našim krajem višinska dolina s hladnejšim vlažnim zrakom. V sredo in četrtek bo povečini oblačno z občasnimi padavinami. Vmes bodo lahko posamezne plohe ali nevihte. Nekoliko hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija, občasno bo pihala šibka do zmerna burja.

Hladnejši in bolj vlažen zrak se bo nato ustavil nad nami še nekaj dni in bo občasno povečeval nestanovitnost.

V petek in soboto bo delno jasno do spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

V nedeljo po zdajšnjih izračunih kaže na poglobitev ciklonskega območja in na večje količine padavin, evolucija je vsekakor še precej negotova.