Padlo veliko dežja in snega, zvečer nove padavine

Padavine so po odhodu zdajšnje vremenske fronte oslabele in povečini ponehale. Nov padavinski pas pa bo zajel naše območje od večernih ur.

Današnja vremenska fronta je po pričakovanjih prinesla večje količine padavin. V FJK je v nižinah v 12 urah padlo do okrog 50 litrov dežja na kvadratni meter, v gorah pa je padlo več decimetrov snega. Snežilo je tudi na Trbiškem. Kljub večjim količinam padavin, v FJK večjih kritičnosti za zdaj, kot kaže, ne beležijo. Med najbolj namočenimi kraji sta bila danes zahodni Kras in del Goriške, ki ju je zajela močnejša nevihta z nalivi.

Zvečer in ponoči se bodo znova pojavljale padavine. Tudi jutri bo povečini oblačno in deževno z občasnimi vmesnimi obdobji s spremenljivim in suhim vremenom. Prehodno bo zapihala šibka do zmerna burja.

Jutri zvečer in v noči na nedeljo bodo padavine spet pogostejše. V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, občasno se bodo še pojavljale krajevne padavine, lahko v obliki ploh. Nekoliko hladneje bo. V gorah nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov ali tudi nižje bo povečini snežilo. Snežna odeja se bo še občutno odebelila.

Od ponedeljka bo prevladovalo sončno vreme in bo hladneje.