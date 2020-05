Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Palačinke z gobovo kremo

Sezona svežih divjih giob se nagiba počasi h koncu, kmalu bo vse preveč mraz za večino gob, takih, kot jih poznamo navadni smrtniki, Medtem ko bodo gobarji zahajali v gozdove že kar nekaj časa po gobe, ki jih poznajo samo oni. A ro danes ni več noben problem: sveže gobe, čeprav le šampinjone, najdemo skozi vse leto, tako da boste pričujoč recept lahko pripravljali kadarkoli se vam zljubi. Palačinkah z gobami sem že pisal pred nekaj leti, a to so nekoliko drugače, morda celo bolj bogate, zato kar na delo, pripravili bomo palačinke z gobovo kremo in fontino.

Fontina je tipičen sicer, ki ga pridelujejo v Dolini oste in ga odlikuje zelo intenziven, a nikakor ne odbijajoč duh.

Potrebujemo:

250 g bele moke

pol litra mleka

3 jajca

strok česna

500 g svežih gob (jurčkov, lisičk, šampinjonov)

250 g mascarponeja

olivno olje

100 g fontine

Palačinke pripravimo po že znanem receptu: Moko, mleko, jajca, sol dobro premešamo z električnim mešalcem, pri čemer moramo paziti, da v njej ne ostanejo kepice moke. Pustimo počivati pol ure, nakar v pomaščeni teflonski ponvi spečemo zajemalko po zajemalki palačinke. Vsakokrat dodamo pol žličke olja.

S to količino bomo dobili 12-14 palačink. Pripravljene palačinke pokrijemo s čisto krpo.

Ko smo spekli paalačinke se lahko pozabavamo z gobovo kremo.

Gobe temeljito osnažimo in jih narežemo na lističe. C ponev zlijemo 2 žlici olivnega olja, dodamo cel strok česna in pustimo, da se olje odišavi, nakar česen zavržemo. Dodamo narezane gobe, solimo (ne preveč) in jih pustimo na ognju, dokler se na zmehčajo. Ko so skuhani ,vzamemo 3 četrtine gob iz ponve in jih zmiksamo v električnem mešalcu, ostale pa pustimo ob strani.

Kremo, ki smo jo dobili zmešamo z mascarponejem, ki smo mu ddoali nekaj žlic mleka, da postane bolj tekoč. Popramo in po potrebi dosolimo. Pustimo a ognju nekaj minut, da se okusi ujamejo in s tem namazom prekrijemo vsako palačinko posebej. Fontino zrežemo na drobne kockic, ki jih dodamo vsaki palačinki; dodamo še nekaj gob, ki smo jih pustili ob strani, nakar lahko palačinke zložimo v obliki trikotnika in jih damo v namaščen pekač in jih premažemo z nekaj kreme, ki smo jo prihranili. Pekač porinemo v na 180 stopinj segreto pečico za 10-15 minut. Palačinke z gobovo kremo in fontino ponudimo vroče.

Namesto mascarponeja lahko vmešate v kremo razredčen bešamel.

Če ste preleni, da bi pekli palačinke, jih dobite globoko zmrznjene v Sloveniji: niso slabe.

Dober tek!

Ivan Fischer