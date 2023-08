Papež moli za Slovenijo

Papež Frančišek se je na današnjem rednem srečanju z verniki spomnil hude vremenske ujme, ki je prizadela Slovenijo in je izrazil bližino žrtvam poplav. Prav tako se je spomnil naravne katastrofe v Gruziji, kjer je zemeljski plaz zasul naselje in je umrlo več ljudi.

»Molim za žrtve in izražam duhovno bližino družinam in vsem, ki jih je ujma prizadela ter se zahvaljujem tistim, ki so nudili pomoč, zlasti prostovoljcem,« je med drugim sporočil vernikom. »Molim za žrtve,« je še povedal papež Frančišek.