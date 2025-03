Papeževo zdravstveno stanje se izboljšuje

Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se v bolnišnici že več kot tri tedne zdravi zaradi pljučnice, se je izboljšalo do te mere, da prognoza ni več zadržana, so danes sporočili iz Vatikana. Kljub temu sveti oče ostaja v bolnišnični oskrbi.

"Izboljšanje, zabeleženo v preteklih dneh, se je še utrdilo, kar potrjujejo krvne preiskave (...) in dober odziv na farmakološko terapijo," so sporočili iz Vatikana. Dodali so, da prognoza ni več zadržana, kar pomeni, da Frančišek ni več v neposredni nevarnosti. Kljub izboljšanju pa še vedno potrebuje bolnišnično oskrbo zaradi "kompleksnosti klinične slike", kot tudi zaradi "infekcijske slike, predstavljene ob njegovi hospitalizaciji".

O postopnem izboljšanju stanja 88-letnega svetega očeta, ki se v rimski bolnišnici Gemelli zdravi od 14. februarja, so sicer poročali že v nedeljo. Glede na v soboto zvečer objavljeni zdravniški bilten papež ni imel vročine, njegove krvne vrednosti pa so bile stabilne. Pred tem je Frančišek od sprejema v bolnišnico doživel več dihalnih stisk, nazadnje minuli ponedeljek.