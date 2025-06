Parada za pravice prepovedana, shod neonacistov dovoljen

V Budimpešti danes navkljub – ali raje predvsem zaradi njene prepovedi – poteka 30. parada ponosa, ki se je po poročanju medijev udeležuje na tisoče ljudi. Po mnenju organizatorjev bi jih lahko bilo do 100 tisoč. Madžarski premier Viktor Orban je napovedal, da policija shoda ne bo razgnala, da pa organizatorjem in udeležencem grozijo pravne posledice, od pridržanja do visokih denarnih kazni. Udeleženke in udeleženci iz vse Evrope so se začeli zbirati ob 14. uri, sprevod za pravice LGBT+ skupnosti pa je krenil ob 15. uri. Na čelu je bil župan madžarske prestolnice Gergely Karacsony.

Udeležbo je napovedalo več kot 70 evropskih poslancev, tam je tudi evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib. Prišlo je tudi več politikov iz evropskih držav, med njimi slovenski minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, sekretarka Demokratske stranke Elly Schlein, vodja stranke Akcija Carlo Calenda in več italijanskih evropskih poslancev iz vrst leve sredine, med njimi Alessandro Zan in Cecilia Strada.

»Letos parada ponosa v Budimpešti ni le zabava, ampak močno mednarodno sporočilo,« je dejala Viktoria Radvanyi, vodja organizacije Budapest Pride.

Že pred začetkom parade je na ulice stopilo tudi nekaj madžarskih skrajnih desničarjev, ki so poskušali ovirati potek mavričnega shoda. Skandirali so homofobna in rasistična gesla ter vztrajali, da so v Budimpešti dobrodošli zgolj belci, Kristijani in heteroseksualci. Skupina neonacistov je opoldne ustavila promet na enem od mestnih mostov - te policija, ki se sklicuje na spoštovanje zakona, ni pregnala. Sporočilo je torej jasno: Orbanova vlada je proti človekovim pravicam, mahanje s kljukastimi križi pa zanjo ni sporno.

Vlada Viktorja Orbana je v zadnjih mesecih v imenu zaščite otrok sprejela vrsto zakonov, ki omejujejo pravice pripadnikov skupnosti LGBTIQ+. Med drugim je marca z zakonom prepovedala parado ponosa. Zakon za udeležence predvideva tudi globe do 500 evrov, organizatorje pa lahko doleti enoletna zaporna kazen.