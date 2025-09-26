Paritetni odbor bo o šolstvu razpravljal kdaj drugič

Številne odsotnosti: to je razlog za dejstvo, da so za danes napovedano sejo Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine preložili na kasnejši datum in da bodo novi datum sporočili naknadno. To je sporočilo, ki so ga člani včeraj popoldne prejeli od tajništva odbora. Paritetni odbor bi bil moral drugače danes obravnavati in odobriti prvi osnutek predloga uredbe predsednika republike, ki spreminja sestavo Deželne šolske komisije za izobraževanje v slovenskem jeziku.

Pridobitev neposredne vezi v Rimu?

Ta predvideva vključitev predstavnikov italijanskega ministrstva za izobraževanje, Dežele Furlanije - Julijske krajine in Deželnega šolskega urada za FJK ter dalje predstavnikov oz. predsednikov krovnih organizacij Slovencev, SKGZ in SSO, s hkratnim rahlim povečanjem števila predstavnikov ravnateljev in precejšnjim krčenjem števila predstavnikov staršev in dijakov. Po besedah predsednika paritetnega odbora Marka Jarca bi s tem narodna skupnost dobila neposredno vez s snovalci šolske politike v Rimu, cilj vsega pa je pridobiti avtonomijo za slovensko šolstvo v Italiji.

Z Jarčevim predlogom soglaša stranka Slovenska skupnost, ki meni, da se s tem slovenski narodni skupnosti v Italiji prvič ponuja možnost, da je soudeležena pri spremembah in novostih, ki se tičejo področja šolstva.