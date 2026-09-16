»Poletje na barkovljanski rivieri je minilo mirno, območje je varno«

Da bi se kopalci in turisti na barkovljanski rivieri počutili varne, so med poletjem poskrbeli tudi tržaški lokalni policisti, ki so devetdeset dni od jutra do večera nadzirali obalo in njeno širšo okolico.

Tako med jutranjo kot med popoldansko izmeno sta bili dejavni dve patrulji: ena med kopalci (sestavljali so jo lokalni policisti posebnega oddelka NIS), druga na cesti. Od 16. junija do 14. septembra sta opravili 4320 delovnih ur. K tem pa gre prišteti še dejavnost oddelka lokalne policije za komercialne storitve. Ta je izvedel 53 dnevnih ter večernih kontrol v krajevnih gostinskih obratih in pri tem naletel na 39 nepravilnosti.

Ob zaključku kopalne sezone je poročilo o poletnem nadzoru včeraj na Trgu 11. septembra v Barkovljah predstavila tržaška občinska odbornica za varnost Caterina de Gavardo. Z njo so bili tudi namestnik poveljnika lokalne policije Paolo Jerman, vodja motoriziranega oddelka Stefano Delami in vodja posebnega oddelka NIS Marco Degrassi. »V zadnjih letih smo opazili povečan promet in vse večje število obiskovalcev barkovljanske obale ter nekaj primerov manjših kaznivih dejanj. Letos poleti smo še dodatno poostrili nadzor, ki smo ga opravljali v sinergiji z drugimi organi in s prevoznikom Trieste Trasporti. Naš obračun pa kaže na miren potek poletja na rivieri in da so Barkovlje varno območje, kar pomeni, da smo dosegli zastavljene cilje,« je dejala de Gavardo.

Odbornica je izpostavila še posebej podatek, da se je v Barkovljah število prometnih nesreč v primerjavi s prejšnjim poletjem zmanjšalo za 20 odstotkov. Leta 2025 so namreč skupno našteli 55 prometnih nesreč, letos pa 45. Poudarila je tudi vlogo oddelka NIS, ki se je večkrat odpravil med kopalce s policijskim psom Conanom. Namestnik poveljnika Jerman je pristavil, da so v Barkovljah letos zabeležili manj prometnih nesreč, pa čeprav se je promet povečal.