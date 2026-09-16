Primorski župani s pismom v podporo TV Koper Capodistria

Županje in župani 15 primorskih občin (Ajdovščine, Ankarana, Divače, Hrpelj - Kozine, Ilirske Bistrice, Izole, Kanala ob Soči, Nove Gorice, Kobarida, Komna, Pivke, Postojne, Sežane, Tolmina in Vipave) so v javnem pismu podprli slovenski program TV Koper Capodistria in se zavzeli za »ohranjanje kakovostnega in profesionalnega lokalnega in regionalnega novinarstva« v luči informacij o morebitnih spremembah regionalnega programa TV Slovenija.

»TV Koper Capodistria, zlasti oddaja Primorska kronika, ima za Primorsko velik pomen, saj njeni novinarji spremljajo številna področja tukajšnjega družbenega življenja: od gospodarstva, šolstva in kulture do športa, turizma, civilne družbe in vsakdanjega življenja naših prebivalcev. S tem skrbijo, da so tudi manjši kraji, lokalne zgodbe in ljudje, ki jih nacionalni mediji pogosto težje zaznajo, slišani in videni,« piše v pismu.

Za primorske občine je pomembno, da dogajanje spremlja profesionalna novinarska ekipa, ki pozna prostor in njegove posebnosti, menijo župani, za katere to omogoča neodvisno, profesionalno in celovito spremljanje dogajanja ter odpiranje vprašanj, ki so pomembna za prebivalce posameznih krajev in širše regije.

»V času, ko se medijska krajina hitro spreminja in se številni lokalni in regionalni mediji soočajo z vse večjimi izzivi, je še posebej pomembno, da javni medij ohranja svojo prisotnost tudi zunaj največjih središč. Javna radiotelevizija mora prispevati k temu, da različni deli Slovenije niso le geografsko povezani, temveč tudi enakovredno vključeni v javni prostor,« menijo podpisniki, ki želijo, da bi bile vse morebitne spremembe regionalnega programa RTV Slovenija »premišljene, transparentne in sprejete ob upoštevanju pomena, ki ga ima lokalno in regionalno novinarstvo za prebivalce Primorske«, še piše v pismu županj in županov 15 primorskih občin.