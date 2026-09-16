Spet bo zagrmelo in se ohladilo

Naše kraje bo jutri od severozahoda prešla solina hladna vremenska fronta, za katero bo pritekal bolj svež severni zrak, ki se bo nato več dni zadrževal nad nami. Gre, kot kaže, za uvod v še nekoliko hladnejše vreme, ki ga pričakujemo v prihodnjem tednu.

Danes bo še povečini pretežno jasno, čez dan pa bo od severozahoda oblačnost naraščala

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo, kot kaže, močnejše popoldne in zvečer. Arso je za jutri (četrtek) in pojutrišnjem (petek) za jugozahodno Slovenijo objavil rumeno opozorilo zaradi neviht in nalivov. Zapihala bo šibka do zmerna burja. Temperatura se bo spuščala.

V petek bo vreme podobno, padavine bodo manj pogoste, čez dan se bo v FJK ponekod prehodno delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo v FJK delno jasno do spremenljivo. Več sončnega vremena bo predvidoma v nedeljo. Zlasti v soboto bo lahko ponekod še padlo nekaj kapelj dežja.

Od ponedeljka se bo proti Sredozemlju spuščala višinska dolina s še hladnejšim zrakom. V ponedeljek bo sprva lahko nekaj nestanovitnosti, nato bo več jasnine. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija.