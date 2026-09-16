V torek se začenja jesenska koncertna sezona ESYO

Jesenske note mladih evropskih glasbenikov - Note d’autunno dei giovani musicisti europei je naslov koncertnemu nizu, ki ga ljubiteljem simfonične glasbe ponuja šola za mlade glasbenike Scuola per giovani musicisti europei z mladinskim orkestrom European Spirit of Youth Orkestra (ESYO). S štirimi večeri med septembrom in decembrom – prvi bo v torek, 22. septembra – se zaključuje ustvarjalno leto, ki je kot geslo imelo United Together: for a Europe of Good Friends (Združeni za Evropo dobrih prijateljev).

Niz koncertov so včeraj predstavili v tržaškem Novinarskem krožku. Njegov podpredsednikLuciano Santin je pohvalil organizatorje za večletno delovanje na področju glasbene vzgoje med mladimi na visokem nivoju in po vsej Evropi.

»Prvič ponujamo jesenski koncertni niz,« je povedal predsednik glasbene šole Ezio Perillo, »ki ga sestavljajo nastopi velikih talentov. Mladost je bistvo orkestra ESYO, ki se iz leta v leto obnavlja z novimi člani. Ti doživljajo v njem edinstveno izkušnjo.« Ob spominu na preminulega tržaškega občinskega odbornika za kulturo Giorgia Rossija, ki je orkester podpiral, je poudaril, da ima sestav korenine v Trstu, a obenem nosi esenco mesta v zalivu okrog po Evropi.

Prvi koncert na sporedu bo, kot rečeno, v torek ob 20.30 v gledališču Miela. Zaupali so ga ukrajinskemu klarinetistu Bogdanu Sidorenku, ki bo s spremljavo pianista Yun-Yanga Leeja ponudil glasbeno potovanje Voyage d’un musicien. 14. oktobra bo s solističnim recitalom nastopil tržaški tolkalist in skladatelj Lorenzo Dari, ki bo prav tako v gledališčuMiela z marimbo izvajal priredbe Bachovih skladb, svoja dela in dela drugih sodobnih skladateljev, med katerimi je tudi tržaški Slovenec Simon Kravos.