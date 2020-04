»Partizani naj gredo 25. aprila na ulice in naj zbolijo ... «

Občinski svetnik Lige v Forliju, Francesco Lasaponara, sicer major italijanske vojske, je partizanom, ki bodo počastili 25. april, v svoji objavi na Facebooku zaželel, naj zbolijo. »Partizani gredo 25. aprila na trge in ulice. Se bodo okužili? Gre za tveganje, ki ga je vredno prevzeti«, je zapisal. Liga ga je izključila iz stranke.

»Če starejši partizani 25. aprila želijo na ulice, jim to omogočimo. Bodo zboleli za covidom-19? Gre za tveganje, ki ga z veseljem prevzemamo«, je zapisal. Sporna objava na Facebooku je naletela na vsesplošno ogorčenje. Župan iz Forlija, prav tako ligaš, je izjavil, da pričakuje odstop Francesca Lasaponare. Liga pa ga je izključila iz stranke.

Napisal je tudi - v ironičnem tonu lastnih blodenj - da bi bilo treba podpreti predstavnike vsedržavnega združenja partizanov Anpi, naj se združijo za počastitev 25. aprila, in to kljub novemu koronavirusu. Zakaj bi jim to sploh preprečili, se sprašuje. Zlasti bi jih lahko podprli - nadaljuje svoje blodnje - v kakšnem mestu s partizanskim županom, kot je Milan. In prav je, da so čimbolj združeni, z ramo ob rami, je zapisal. Morebitno okužbo bi seveda vsi obžalovali, toda gre za tveganje, ki ga moramo absolutno prevzeti. Gre za dobro naših ljudi, je zaključil.