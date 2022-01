Pera, Moratti in Nordio kandidati desne sredine

Medtem ko se je začel drugi krog predsedniških volitev, ki se bo po vsej verjetnosti kot včeraj sklenil brez izvolitve, so predstavniki desne sredine obelodanili imena treh svojih kandidatov. Na tiskovni konferenci so vodja Lige Matteo Salvini, podpredsednik stranke Naprej Italija Antonio Tajani in predsednica stranke Bratje Italije Giorgia Meloni predstavili trojico »uglednih imen«. To so 78-letni Marcello Pera, bivši predsednik senata od leta 2001 do leta 2006, 74-letni sodnik Carlo Nordio, in nekdanja ministrica Letizia Moratti. Državni tajnik Demokratske stranke Enrico Letta je ocenil, da gre za »kvalitetna« imena, ki jih bodo obravnavali brez predsodkov.