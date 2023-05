Petnajst ljudi oskrbeli na tekmi, šest so jih prepeljali v bolnišnico

Na sinočnji tekmi v Vidmu med domačim Udinesejem in Napolijem, ki je Neapeljčane okronala za državne prvake, so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores imeli kar nekaj dela. Na kraju so namreč skupno oskrbeli petnajst ljudi, od katerih so šest prepeljali v videmsko bolnišnico. Enemu navijaču, ki je utrpel odprt zlom noge, sta priskočila na pomoč direktor Soresa in koordinator osebja, ki sta bila na tekmi. Z reševalnim vozilom ga je nato zdravstveno osebje prepeljalo v videmsko bolnišnico. Za ostalih pet ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnico, so zdravniki med drugim ugotovili pretres možganov, poškodbe prsnega koša in poškodbe rok in nog. Vseh petnajst oskrbovanih je poškodbe utrpelo nenamerno, potem ko so se navijači obeh ekip srečali po vdoru na igrišče, so zapisali reševalci. Več ljudi je tudi prispelo na urgenco z lastnimi sredstvi, so sporočili.