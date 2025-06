Petrol ustavlja naložbe v Sloveniji in napoveduje zapiranje prodajnih mest

Petrol je zaradi nove regulacije cen pogonskih goriv v Sloveniji sprejel več ukrepov. Po besedah prvega moža družbe Saša Bergerja z današnjim dnem ustavlja vse razvojne investicije v državi, zamrzuje izplačila sponzorskih in donacijskih sredstev in napoveduje revidiranje dobaviteljskih pogodb. Naznanil je tudi zapiranje določenih »neprofitabilnih« prodajnih mest. Za zdaj sicer še ni jasno, katera prodajna mesta bodo zaprli.

Berger je danes na novinarski konferenci v Ljubljani vnovič izrazil razočaranje nad novo uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je vlada v regulacijo vključila še cene goriv na servisih na avtocestah in hitrih cestah. Stroški poslovanja so po Bergerjevih besedah na prodajnih mestih ob avtocestah približno trikrat višji, saj je treba upoštevati še stroške za vzdrževanje počivališč,neprekinjeno poslovanje in najemnine Darsu.

Član uprave Drago Kavšek je poudaril, da so omenjeni ukrepi začasne narave in jih bodo prilagajali glede na dejanski rezultat in nadaljnje regulatorne ukrepe.