Pihalo bo do četrtka, Arso še opozarja

Ob zadrževanju ciklonskega območja nad Sredozemljem in višjem zračnem tlaku na evropskem severovzhodu bo večji del tedna še pihala burja. Arso pred močnejšo burjo opozarja od danes do vključno četrtka. Opozorilo ni več oranžno kot v preteklih dneh, pač pa rumeno.

Danes bo burja še dosegala hitrost od 85 do 100 km/h, so zapisali, jutri (torek) od 70 do 85 km/h, v sredo spet od 85 do 100 km/h in v četrtek od 70 do 85 km/h. Prevladovalo pa bo precej jasno vreme, le v noči na četrtek bo več oblačnosti in bodo možne rahle krajevne padavine. Burja bo v petek oslabela.

Temperature se ne bodo bistveno spremenile in ne bodo posebno nizke, občutek mraza pa bo povečevala ravno burja.

Živo srebro se bo spustilo pod ničlo predvidoma v petek, ko bo veter oslabel.