Pihati bodo morali pred vžigom motorja

Leto dni po uvedbi novega cestno-prometnega zakonika je včeraj v Italiji stopila v veljavo tudi obvezna vgradnja naprave alkoholne ključavnice, t. i. alcolocka, za voznike, ki so bili pravnomočno obsojeni zaradi vožnje pod vplivom alkohola s koncentracijo alkohola v krvi nad 0,8 gramov na liter. Gre za elektronski sistem, ki deluje kot vgrajen alkotest: voznik mora pred zagonom pihniti v ustnik, motor pa se zažene le, če naprava ne zazna prisotnosti alkohola v izdihani sapi.

Da bi bil ukrep izvedljiv, je italijansko ministrstvo za infrastrukturo in promet objavilo seznam odobrenih naprav, pooblaščenih delavnic in modelov vozil, na katere je mogoče napravo namestiti.

Že prvi dan uveljavitve novega ukrepa so se ob kritikah na račun visoke cene alkoholne ključavnice, ki stane približno dva tisoč evrov, pojavila tudi številna vprašanja. Eno od teh je denimo to, da naprave ni mogoče namestiti na vsa vozila.

Problematična je tudi sama vgradnja, ki jo bodo lahko izvedle le delavnice, ki so na seznamu ministrstva. Federcarrozzieri takšno ureditev označuje kot omejitev, ki onemogoča konkurenco in bi lahko podražila storitev vgradnje.

V razpravah se pojavljajo tudi vprašanja glede nadomestnih in najetih vozil oziroma avtomobilov v souporabi (t. i. car sharing): kako bo obsojeni voznik zakonito vozil vozilo, ki ni njegovo, če mora biti opremljeno z napravo, ki pa je ni mogoče ali dovoljeno vgraditi?