Pijan brez vozniškega dovoljenja vozil neregistriran avtomobil

V izolskem naselju Livade so se včeraj domačini, ki niso bili seznanjeni z nočnim dogajanjem, spraševali, kako je vozniku belega twinga uspelo trčiti v manjši zidek v ulici med tamkajšnjimi bloki in bližnjo hišo. Trk je bil posledica nočnega bežanja pred policisti, poročajo Primorske novice.

Dogajalo se je v soboto pred polnočjo. Izolski policisti so okoli 23.30 v mestu začeli ustavljati voznika renault twinga, ki pa se ni zmenil za njihove ukaze. Nekaj časa so mu sledili, bežanje pa se je končalo v Ulici Alojza Valenčiča v Livadah. Voznik je zapeljal čez robnik in trčil v betonski zid, na katerem je kovinska ograja. Ob trku se je v twingu sprožila varnostna blazina, voznik pa jo je odnesel brez poškodb.

Belega twinga je vozil 34-letni voznik, doma iz Ilirske Bistrice. Vozil je brez vozniškega dovoljenja, avto pa ni bil registriran. Policisti so mu odredili tudi alkotest, ki se je ustavil pri rezultatu 0,65 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,37 promila).

Policisti bodo proti 34-letniku spisali dolg plačilni nalog, skupno je zagrešil devet prekrškov, temu bo ustrezno visoka tudi denarna kazen, poleg predpisanih kazenskih točk.