Pijan vsak deseti voznik

Policisti iz Pordenona so v nedeljo ponoči zaradi vožnje pod vplivom alkohola štirim voznikom odvzeli vozniška dovoljenja. Dva voznika so ovadili, dvema pa so naložili po 543 evrov globe. Poostrena kontrola v boju proti alkoholu je potekala na deželni cesti št. 13 Pontebbana. Pregledali so 40 voznikov, štirim je alkotest pokazal preveliko prisotnost alkohola. Dva voznika, katerima je alkotest pokazal koncentracijo alkohola od 0,81 do 1,50 g/l so ovadili, drugima dvema, ki so ga imeli nekoliko manj pod kapo, pa so naložili po 543 evrov globe. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja in jim skupno pobrali 40 točk.