Pirc Musar gre k Mattarelli

Pirc Musar je medtem danes v Benetkah sodelovala na mednarodni konferenci o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov, na kateri je izpostavila pomen prostega pretoka podatkov in spoštovanja človekovega dostojanstva v luči razvoja umetne inteligence. »Nova informacijska tehnologija se je izkazala za ugoden teren širjenje lažnih novic, dezinformacij in laži.

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar bo 19. maja obiskala Rim, kjer se bo srečala z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. Nekaj dni pozneje bo predsednica obiskala Vatikan in se srečala s papežem Frančiškom. Obiska morata biti še uradno potrjena.

Nagovor predsednice Nataše Pirc Musar na odprtju mednarodne konference o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov v Benetkah (UPRS)

Dejstvo, da je treba znanost danes zagovarjati kot zanesljiv vir informacij, me močno skrbi. Umetna inteligenca je tu in zdaj je čas, da uredimo njeno uporabo, da bi ohranili človekovo dostojanstvo in nadzor nad našim osebnim življenjem,« je opozorila predsednica. Konferenca poteka pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, ki ga zastopa namestnik generalne sekretarke Bjorn Berg.

Predsednica zelo dobro pozna problematiko varstva in širjenja osebnih podatkov. Julija 2004 jo je državni zbor na predlog predsednika republike Janeza Drnovška izvolil za pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja, nakar je opravljala funkcijo informacijske pooblaščenke. Na predlog predsednika republike Danila Türka jo je državni zbor leta. 2009 za pet let ponovno izvolil za informacijsko pooblaščenko.