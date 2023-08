Planinec padel na Prisojniku in se hudo poškodoval

Včeraj okoli 11.30 je novogoriški operativni klicni center prejel obvestilo o gorski nesreči na Prisojniku, poročajo Primorske novice. Na kraju je posredovala posadka helikopterja letalske policijske enote, ki je ugotovila, da je 55-letni planinec hodil po Slovenski poti iz Prisojnika proti Vršiču.

Na zahtevni označeni poti je izgubil ravnotežje in padel približno 20 metrov pod pot ter po kotaljenju po skalah huje poškodovan obležal. Hodil je sam. Prvo pomoč so mu nudili drugi pohodniki, ki so na interventno številko 112 tudi prijavili nesrečo. Poškodovanega slovenskega planinca so s helikopterjem odpeljali v zdravstveno ustanovo.