Nina Cittar svetovna prvakinja, Julija Albrizio tretja pri U17

Svetovno prvenstvo v razredu nacra 15, ki je minuli teden potekalo v angleškem Plymouthu je bilo izjemno uspešno za slovenske jadralce, ki sicer tekmujejo v italijanskih društvih. Nina Cittar (Società Triestina Sport del Mare - STSM) je v paru s sojadralcem Mattio Di Martinom (SVBG) osvojila absolutno prvo mesto. Tržaška jadralca sta vodila že od tretjega dne regat, prvega mesta pa nato nista več izpustila iz svojih rok in se tako zasluženo veselila naslova svetovnih prvakov. Na svetovnem prvenstvu nacra 15 so jadralci tekmovali v kar 19 plovih.

Julija Albrizio (STSM) pa je s Simonejem Oterijem osvojila tretje mesto v konkurenci U17 in absolutno 17. mesto. Tržaška jadralca sta bila prva dva dneva na drugem mestu v konkurenci U17, nato pa sta imela nekaj smole četrti dan, saj sta se prevrnila zaradi predmeta v vodi, v enem od plovov se jima je zlomil sprednji bum, v 16. plovu pa sta bila diskvalificirana. Kljub temu sta vztrajala in z dobrimi nastopi v zadnjih plovih sta si prislužila tretje mesto. Naj pri tem omenimo, da je bila Julija edino dekle na zmagovalnem odru U17.

Dobro sta se odrezala tudi Luka Skabar in Raffaele Sancin (STSM), ki sta osvojila peto mesto v konkurenci U17 in 34. mesto v absolutni konkurenci.