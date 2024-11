Po izgredih po nogometni tekmi obsodbe letijo le v eno smer

Izgredi, ki so v četrtek izbruhnili po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva, so terjali do 30 poškodovanih izraelskih navijačev in 62 aretiranih propalestinskih aktivistov. Evropski voditelji so dogodek označili za nezaslišan izbruh antisemitizma, Izrael pa je skupaj z nizozemskimi skrajnimi desničarji poročal o »pogromu nad Judi« v »evropski Gazi«, češ da je Amsterdam talec islamskih skrajnežev.

Mediji so obširno pisali o napadenih izraelskih navijačih, skoraj nič pa o dogodkih, ki so se zgodili pred tekmo. Na družbenih omrežjih lahko namreč najdemo posnetke, na katerih izraelski navijači izzivajo policiste, uničujejo palestinske zastave na zasebni lastnini ter na stadionu skandirajo protiarabska gesla v času minute molka za žrtve poplav v Španiji. Najbolj srhljiva pa je bila pesem, ki so jo prepevali na poti na tekmo in katere besedilo pravi: »V Gazi ni šol, ker tam ni več otrok«.