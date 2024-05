Po krajšem premoru prihajajo nove močne nevihte

Vreme se je danes zjutraj po nočnih padavinah in nevihtah ponekod prehodno delno izboljšalo. Toplo je in soparno, vlaga se marsikje približuje 80 odstotkom. Povečini pihajo vetrovi južnih smeri.

Povečini bo delno jasno do spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, lahko tudi močne z nalivi. V prihodnjih urah bo, kot kaže, naše kraje dosegel novo padavinski pas in bodo pojavi spet pogostejši in močnejši.

Arso opozarja pred močnejšimi nalivi, ob čemer bodo lahko močneje narasli hudourniški vodotoki. Zlasti na Primorskem bodo posamezni vodotoki lahko poplavljali, so zapisali.

Rumeno opozorilo do polnoči danes je zaradi obilnih padavin in neviht objavila tudi civilna zaščita iz FJK.

Padavine bodo povsod ponehale zvečer ali ponoči.

Jutri in v nedeljo bo prevladovalo sončno vreme z občasno spremenljivostjo. Zlasti v popoldanskih urah bo lahko nastala kakšna posamezna krajevna ploha ali nevihta.