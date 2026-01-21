Po mrazu prihajajo padavine

Severovzhodna vremenska slika, ob kateri je proti nam z burjo dotekal mrzel celinski zrak, se zaključuje. Težišče vremenskega dogajanja se bo znova premaknilo nad Atlantik, od koder bo znotraj višinske doline pritekal proti Sredozemlju nekoliko manj mrzel in občutno bolj vlažen zrak. Ob koncu tedna bo nad severnim Sredozemljem nastal ciklon, ki bo vplival na vreme pri nas zlasti v soboto in nedeljo.

Danes bo še prevladovalo suho in precej sončno in mrzlo celinsko vreme. Jutri in v petek se bo postopno udejanjala sprememba. Pritekati bo začel postopno bolj vlažen in nekoliko manj mrzel zrak.

Jutri bo še delno jasno ali zmerno oblačno, v petek bo povečini že oblačno. Iz dneva v dan bo rahlo topleje.

V soboto in nedeljo bo povečini oblačno in vlažno, občasno se bodo pojavljale povečini rahle do zmerne padavine.

V soboto bo topleje, snežilo bo le v gorah nad okrog 1000 do 1300 metrov.

V nedeljo bo pritekal spet nekoliko hladnejši zrak, meja sneženja se bo v FJK predvidoma spustila do nadmorske višine okrog 750 metrov.

Današnje jutro je bilo povečini mrzlo. Najnižje nočne temperature je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na Kraški planoti namerila v Bazovici in pri Briščikih, kjer se je živo srebro spustilo na -6,1 stopinje Celzija oz. na -5,3 stopinje Celzija. V Trstu je bila najnižja nočna temperatura +0,9 stopinje Celzija, v Gorici pa -2,2 stopinje Celzija.