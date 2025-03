Po načelu ius sanguinis zdaj težje do državljanstva

Pridobivanje italijanskega državljanstva na podlagi porekla (t. i. ius sanguinis) je od včeraj precej težje, kot je bilo dotlej. Italijanska vlada je na včerajšnji seji med drugim sprejela tudi uredbo z zakonsko močjo, ki močno omejuje pogoje za pridobitev italijanskega državljanstva s sklicevanjem na kraj rojstva prednikov. Novosti je po seji vlade predstavil italijanski minister za zunanje zadeve in podpredsednik vlade Antonio Tajani, ki je sprejete ukrepe pospremil s komentarjem, da je »italijansko državljanstvo resna zadeva, zato moramo postaviti konec zlorabam«.

Doslej so potomci na italijanskem ozemlju rojenih ljudi za italijansko državljanstvo lahko zaprosili s sklicevanjem na »poreklo« brez posebnih časovnih omejitev. Dokazati so morali, da so se njihovi predniki rodili na italijanskem ozemlju po letu 1861 (v nekaterih primerih tudi pred tem), za kar so morali predložiti ustrezna dokazila. Po novem bo to mogoče le s sklicevanjem na največ dve generaciji nazaj, torej če so na italijanskem ozemlju rojeni starši ali pa stari starši oz. dedek ali babica.

Z zdaj že starimi kriteriji bodo presojali le o vlogah za pridobitev italijanskega državljanstva, ki so bile oddane do vključno četrtka. Že o včeraj oddanih vlogah bodo odločali po novih pravilih, je včeraj dejal šef Farnesine.