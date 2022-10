Po obstreljevanju zagorelo naftno skladišče v Belgorodu

V ruski regiji Belgorod, ki meji na Ukrajino, je zagorelo tamkajšnje naftno skladišče, potem ko je bilo danes tarča obstreljevanja, je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov in s prstom pokazal na Kijev. Dodal je, da žrtev ni bilo, kasneje pa je sporočil še, da je požar pogašen, poročajo tuje tiskovne agencije.»Ponovno nas bombardirajo. Eden od izstrelkov je zadel skladišče nafte v regiji Belgorod,« je prek Telegrama sporočil guverner regije Gladkov in dodal, da žrtev ni bilo. Ob tem je tudi objavil fotografijo, na kateri so vidni plameni in črni dim, ki se dviga nad stavbo.

Dodal je, da so reševalne službe že na kraju dogodka in da ni nevarnosti, da bi se požar razširil. Kasneje je sporočil, da je že pogašen. Skladišče se nahaja v eni od vasi v bližini mesta Belgorod. Rusija se je prejšnji teden pritožila zaradi povečanega števila artilerijskih in raketnih napadov na svojem ozemlju, ki meji na Ukrajino. Čeprav je samo mesto Belgorod redkeje tarča ukrajinskih napadov kot istoimenska regija, pa je petkov ukrajinski napad zažgal tamkajšnjo mestno elektrarno in povzročil prekinitev dobave elektrike.