Po oranžnem opozorilu prihodnji teden vendarle sončen

Oblačno vreme s padavinami se bo nadaljevalo do sobote. Vremenska slika se bo nato postopno izboljšala, prihodnji teden pa bo povečini sončen in prijetno topel.

Od danes do vključno petka bo oblačno in deževno. Pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte. Arso je objavil oranžno opozorilo zaradi morebitnih dolgotrajnejših nalivov. Vse te dni bodo ob južnih vetrovih količine dežja ob morju povečini nekoliko manjše, večje pa v severnejših predelih dežele.

Danes popoldne bo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe.

Ponoči se bodo padavine okrepile in bodo pogostejše. Vmes bodo tudi nevihte z nalivi.

Jutri bo povečini oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte. Manj dežja bo po vsej verjetnosti ob morju, kjer bo pihal okrepljen jugo. V petek bo vreme podobno.

V soboto se bo vreme postopno umirjalo. V glavnem bo še spremenljivo oblačno, možne bodo še občasne krajevne padavine, deloma plohe. Iz dneva v dan bo postopno topleje.

V nedeljo bo že nekaj več sončnega vremena.

Od nedelje se bo krepil anticiklon, ki nam bo v prihodnjem tednu zagotovil povečini stanovitno in sončno vreme. Noči bodo sprva razmeroma sveže, čez dan pa bo prijetno toplo.