Po potresu petnajstletnica v kritičnem stanju

V današnjem potresu v Zagrebu je bila huje poškodovana petnajstletnica, ki je v kritičnem stanju. Po poročanju hrvaških medijev je poškodovanih še več ljudi. Poškodovane so tudi stavbe nekaterih bolnišnic.

»Dekle, ki je bilo zjutraj prepeljano na kliniko za otroke, je v kritičnem stanju in je na intenzivni negi,« je za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal predstojnik klinike Goran Roić. Sprva so sicer poročali, da je 15-letni otrok zaradi hudih poškodb umrl.

Poškodovanih naj bi bilo še več ljudi. Poveljnik gasilcev Slavko Tucaković je za portal index.hr povedal, da je več lažje in huje ranjenih.

Iz Zagreba medtem poročajo tudi o poškodbah na bolnišnicah. Poškodovana je porodnišnica Petrova, zato so iz nje izselili porodnice in novorojenčke. Poškodbe so nastale tudi v bolnišnici Rebro.

Direktor zagrebškega kliničnega centra Ante Ćorušić je povedal, da so razmere pod nadzorom, nihče od bolnikov ni poškodovan, tudi vse, kar je nujno za delovanje bolnišnice, deluje. So pa odpustili vse paciente, ki ne potrebujejo nujnega bolnišničnega zdravljenja, je povedal za Hino.