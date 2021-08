Po povečanju kapitala bodo izplačevali dividende

Čedajska banka Civibank ima za seboj pestro pomlad, med katero se je preoblikovala v delniško družbo ter obenem v družbo v javno korist (it. società benefit). Tretji korak revolucionarnega leta 2021 pa bančni zavod uresničuje v teh tednih, saj si je banka zadala cilj, da poveča osnovni kapital, ki trenutno znaša okoli 300 milijonov evrov, za 50 milijonov evrov (pravzaprav 49.976.595,75 evra). Od 2. avgusta do 14. septembra imajo delničarji banke možnost, da prednostno kupijo delnice po ceni 5,27 evra za delnico. Za vsakih pet delnic, ki jih člani že imajo, imajo pravico, da kupijo tri nove delnice in tako pripomorejo k dvigu kapitala. Slovenskim delničarjem bo jutri (v četrtek, 26. junija) ob 18. uri v Kulturnem domu v Gorici naveden postopek orisala predsednica Civibanka Michela Del Piero, ki smo jo zmotili za intervju pred jutrišnjo (četrtkovo) skupščino.

Po spomladanskem preoblikovanju v delniško družbo in družbo v javno korist ste zdaj zagnali operacijo povečanja osnovnega kapitala. Nam lahko pojasnite, čemu ta korak?

Operacije so vse povezane in v skladu s strateškim planom razvoja bančnega zavoda. Po eni strani smo razširili bančno vplivno območje. Več let se oziramo tudi na Veneto, kjer smo lani poleti odprli novo poslovalnico v Vicenzi, julija letos v Montebelluni, do konca leta pa bomo prisotni tudi v Padovi. Gre za kraje, v kateri je industrija razvita in kjer cenijo prisotnost bančnega zavoda, kakršen je nas, predvsem potem ko so ostali brez tamkajšnjih ljudskih bank. Po drugi strani pa je v teku notranja reorganizacija banke, zaradi katere namenjamo več sredstev v avtomatizacijo, digitalizacijo in organizacijo dela. Naj sicer pojasnim, da je človek glavni adut naše banke, nikoli ne bomo delali le s stroji. Pomembno pa je okrepiti poslovalnice tudi z digitalnega vidika. Premoženje pa večamo tudi s samofinanciranjem.