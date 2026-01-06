Po Sloveniji sneži, zastoji nastajajo tudi na avtocestah

V večjem delu Slovenije sneži, sneg se oprijema vozišč, vidljivost je zmanjšana. V prometu se je zgodilo več nesreč, zaradi vremenskih razmer pa nastajajo zastoji tudi na avtocestah. Agencija za okolje je zaradi sneženja celotno državo obarvala v rumeno, s čimer prebivalce poziva k pozornosti. Sneženje bo najobilnejše med Belo krajino in Notranjsko.

Na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, da naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme in da naj prižgejo zasenčene luči in prilagodijo vožnjo razmeram na cesti.

Na cestah po državi so plužne in posipne skupine, zaradi katerih občasno nastajajo zastoji. »Vozniki, ne prehitevajte jih,« opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Tudi Dars opozarja vse voznike, naj ne prehitevajo plužnih skupin. »Naše posipne in plužne skupine so bile vso noč aktivne na avtocestnem omrežju in skrbele za prevoznost cest. Največ dela je bilo v nočnem času na območju Štajerske in Pomurja,« je Dars dopoldne objavil na družbenem omrežju Facebook.

Zaradi vremenskih razmer, pa tudi prometnih nesreč nastajajo zastoji povsod, tako na avtocestah kot tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest. Pot bo trajala precej dlje kot običajno, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru. Med drugim je ocenjena zamuda na vožnji med Ljubljano in Mariborom v obe smeri najmanj ena ura. Pristojni občasno zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski zaradi zastojev, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj dolg dva kilometra.

Zaradi močne burje je Agencija RS za okolje (Arso) za Primorsko izdala oranžno vremensko opozorilo. Močna burja bo po napovedih pihala do srede dopoldne. Na izpostavljenih legah bo v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem pa bo tudi prenašala sneg in gradila zamete, so opozorili na Arsu.

Zaradi burje že od jutra veljajo omejitve v prometu na Primorskem. Med drugim je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami.

V povezavi s snežnimi razmerami so nekaj manjših prometnih nesreč in zdrsov obravnavali policisti Policijske uprave (PU) Koper. Voznike pozivajo k izjemni previdnosti, pa tudi, da naj hitrost prilagodijo razmeram, povečajo varnostno razdaljo in vozijo umirjeno in predvidljivo.

»Posebej opozarjamo na nevarnost zdrsov in zmanjšane vidljivosti, predvsem na izpostavljenih odsekih cest,« so navedli v sporočilu za javnost. Vsem voznikom svetujejo, da pred odhodom preverijo vremensko napoved in prometne razmere.