Po smrti prostovoljca župan in koordinator civilne zaščite na sodišču

Župan karnijske občine Preone Andrea Martinis in tamkajšnji koordinator občinske civilne zaščite Renato Valent se bosta morala zagovarjati zaradi obtožbe uboja iz malomarnosti. Sodni postopek je povezan s smrtjo prostovoljca civilne zaščite Giuseppeja De Paulija, na katerega je 29. julija 2023 med pregledovanjem škode po neurju padla veja. Sodnica za predhodno preiskavo Roberta Paviotti je ocenila, da župan in koordinator potencialno nosita isto odgovornost, kot jo v primeru smrtne nesreče pri delu ima delodajalec.

Vest o sojenju je negativno presenetila mnoge župane, ki so s trikoloro prišli v sodno dvorano, da bi tako izrazili podporo Martinisu in Valentu. FJK je dežela z močno tradicijo prostovoljcev civilne zaščite, kar dokazuje tudi podatek iz kraja Preone, kjer je 252 prebivalcev in 25 prostovoljcev.

Oglasil se je tudi Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za civilno zaščito. »Če zakoni predvidevajo sojenje za ljudi, ki dajo za dobrobit skupnost na razpolago svoj čas, ne da bi za to prejeli kakršno koli plačilo, pomeni, da je treba te zakone spremeniti, saj je z njimi nekaj narobe,« je dejal. Z Riccardijem se strinja državna sekretarka z ministrstva za okolje Vannia Gava, ki je izrazila solidarnost z obtoženim županom in koordinatorjem civilne zaščite. Meni, da je nujen »politični pogum« za sprejem popravkov zakona, s katerimi bi preprečili podobne primere. Maj