Po trčenju kombi končal v jarku

V Sacileju na Pordenonskem sta danes dopoldne trčila avtomobil in kombi, pri čemer je slednji končal v jarku. Ena oseba, ki se je huje poškodovala, je ostala ukleščena v razbitinah. Posredovali so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, katerim so bili v oporo gasilci. Priletel je reševalni helikopter, s katerim so jo prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je njeno zdravstveno stanje stabilno, toda resno zaradi številnih poškodb. Vseskozi je bila pri zavesti.

Druga oseba, ki je bila v nesreči poškodovana, je odklonila prevoz v bolnišnico.